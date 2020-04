UBS hebt Ziel für ASML auf 300 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML nach endgültigen Quartalszahlen von 295 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie hätten seine Einschätzung bekräftigt, dass die Nachfrage trotz einer kurzfristigen Belastung recht krisenfest bleiben dürfte, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seinen um drei Monate in die Zukunft verlagerten Bewertungshorizont./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.