UBS hebt Ziel für Astrazeneca auf 10000 Pence - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 9200 auf 10 000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken Wachstumsaussichten des Pharmakonzerns würden am Markt derzeit unterschätzt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die guten Perspektiven sieht der Experte durch die jüngst präsentierten Daten zum Brustkrebsmedikament Enhertu untermauert, die er als stark einstuft. Damit öffneten sich auch die Türen zu anderen Behandlungszielen./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 16:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 16:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.