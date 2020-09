UBS hebt Ziel für BASF auf 56 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 51 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern könnte im dritten Quartal positiv überraschen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ob sich die Dynamik in das kommende Jahr hinein aufrecht erhalten lasse, bleibe aber noch fraglich./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.