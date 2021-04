UBS hebt Ziel für Covestro auf 51 Euro - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Obwohl das Chemieunternehmen seinen Ausblick für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr angehoben habe, bleibe er skeptisch, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab dem zweiten Halbjahr drohe dem Markt aber Überangebot Bei Polycarbaten und dem Schaumstoffvorprodukt MDI. Das rechtfertige auch den Bewertungsabschlag für die Aktie./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 05:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 05:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.