UBS hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 185 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Jahreszahlen von 180 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorgelegten Zahlen des Brillenkonzerns hätten einen wichtigen Wendepunkt markiert, und die Sicht in die Zukunft habe sich verbessert, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies vor allem auf die stärker als erwartet ausgefallene Prognose für die operative Profitabilität bis 2026./ck/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 20:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.