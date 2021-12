UBS hebt Ziel für Infineon auf 49 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf 2022 bleibe die Aktie des Halbleiterkonzerns sein bevorzugter Branchentitel, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Infineon sei in strukturellen Wachstumsbereichen wie Fahrassistenzsysteme, Elektromobilität und Datenzentren mit am besten positioniert. Der Experte hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.