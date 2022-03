UBS hebt Ziel für K+S auf 25 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S wegen hoher Kalipreise von 17,10 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Am Düngemittelmarkt gebe es derzeit wegen des Urkaine-Konflikts und den Sanktionen auch gegen Belarus einen Angebotsschock, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schätzt, dass bis zu 40 Prozent des Angebots vorerst weggebrochen sein könnte. Es gebe aber auch gute Gründe, warum die Düngerpreise am Höhepunkt sein könnten. So könnten gerade die großen nordamerikanischen Konzerne die Förderung mittelfristig ausweiten. Zudem könnte die Nachfrage bei zu hohen Preise nachlassen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 14:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / 14:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.