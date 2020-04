UBS hebt Ziel für Netflix auf 535 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 400 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Einen "Kantersieg" nannte Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das starke Wachstum der Abonnements. Mit 15,8 Millionen neuen Nutzern habe der Online-Videoanbieter seine Annahme von 9,5 Millionen bei weitem übertroffen - und noch deutlicher das eigene Ziel von 7 Millionen neuen Abos. Lob fand der Experte auch dafür, dass das Management Sorgen um eine im zweiten Halbjahr womöglich unterbrochene Produktion von Inhalten klein gehalten habe. Schaue man weiter in die Zukunft der mobilen Nutzung und Heimnutzung digitaler Medien, so zähle Netflix sicher zu den am besten positionierten Anbietern./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 02:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

