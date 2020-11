UBS hebt Ziel für Novartis auf 99 Franken - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 98 auf 99 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen von Managern des Pharmakonzerns auf einem Investorentreffen deuteten in die richtige Richtung, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies dabei vor allem auf angekündigte Aktienrückkäufe und das Ziel einer Marge im hohen 30-Prozent-Bereich im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 21:05 / GMT

