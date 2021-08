UBS hebt Ziel für Novo Nordisk auf 630 Kronen - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 447 auf 630 dänische Kronen angehoben, die Einstufung nach zuletzt guter Kursentwicklung aber auf "Neutral" belassen. Die Zulassung des Diät-Präparates Wegovy treibe die Umsatzentwicklung des Pharmakonzerns an, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / 15:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.