UBS hebt Ziel für Philips auf 49 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips vor QuartalsZahlen von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Taylor rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer allmählichen Erholung in den Bereichen Personal Health und Diagnosis & Treatment. Der Bereich Connected Care sollte von einer guten Auftragslage profitiert haben./ajx/ag

