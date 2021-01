UBS hebt Ziel für Prudential auf 1750 Pence - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prudential von 1563 auf 1750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Falls der britische Lebensversicherer seine US-Tochter Jackson National Life tatsächlich wie geplant im ersten Halbjahr 2021 an die Börse bringt, dürfte das Aufwärtspotenzial des Asien-Geschäfts noch deutlicher in den Fokus rücken, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieses mache den Großteil der Bewertung der Prudential-Aktien aus. Zudem sei das Asien-Geschäft von Prudential im Vergleich zu dem des lokalen Wettbewerbers AIA mit weniger Risiko behaftet, was sich in entsprechend niedrigeren Eigenkapitalkosten niederschlage./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 21:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 21:01 / GMT

