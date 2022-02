UBS hebt Ziel für Puma auf 114 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma SE nach Quartalszahlen von 113 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es sei der für Puma übliche Start ins neue Jahr gewesen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Starke geschäftliche Trends seien wie gewohnt von einem übermäßig vorsichtigen Ausblick überschattet worden. In der Analystenkonferenz habe das Management jedoch optimistischer geklungen./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 18:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 18:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.