UBS hebt Ziel für Roche auf 350 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 345 auf 350 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern habe in diesem Jahr bislang wenig zu bieten gehabt, was interessante Produktentwicklungen betreffe, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2022 sehe es in dieser Hinsicht aber besser aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 16:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.