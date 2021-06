UBS hebt Ziel für Siemens Healthineers auf 48 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Analystin Thando Skosana bezieht in einer am Montag vorliegenden Studie die übernommene Varian Medical in ihr Bewertungsmodell ein. Bei den Papieren hält sie aber den Optimalfall für nahezu eingepreist und sieht entsprechend kaum Potenzial./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 14:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

