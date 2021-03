UBS hebt Ziel für T-Mobile US auf 162 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für T-Mobile US nach Anhebung der langfristigen Unternehmensziele von 150 auf 162 US-Dollar erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst John Hodulik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der von der Tochter der Telekom dargelegte Wachstumspfad überzeuge. Bis 2025 gebe es ein Potenzial für Aktienrückkäufe im Volumen von 60 Milliarden Dollar. Der Mobilfunker sei gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen und die Margen zu steigern. Der Experte erhöhte seine Schätzungen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 03:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 03:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.