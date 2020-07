UBS hebt Ziel für Unilever NV auf 44 Euro - 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever NV nach Halbjahreszahlen von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei widerstandskräftiger als gedacht, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Erwartungen an den operativen Gewinn für 2020 um fünf und ein Prozent. Mittelfristig blieben die Sorgenpunkte aber unverändert./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / 06:56 / GMT

