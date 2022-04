UBS kann mit Klima-Aktionsplan nicht alle Aktionäre überzeugen

Zürich (Reuters) - Die UBS-Aktionäre haben dem Verwaltungsrat auf der Generalversammlung am Mittwoch einen Denkzettel verpasst.

In der Konsultativabstimmung sprachen sich nur 77,7 Prozent der Eigner für den Klima-Aktionsplan der Schweizer Großbank aus. Einer Reihe von Aktionären gingen die Maßnahmen des Instituts nicht weit genug. Gemäß dem Aktionsplan will die UBS den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 über ihre gesamten Geschäftstätigkeiten auf null reduzieren. Dabei stellte sie in Aussicht, wesentliche Zwischenziele zu definieren, um den Fortschritt messen zu können. Der Vergütungsbericht wurde von rund 86 Prozent der Aktionäre unterstützt.