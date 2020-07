UBS senkt ASML auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 340 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 300 auf 340 Euro angehoben. Die Aktie habe in Erwartung weiteren starken Wachstums inzwischen eine Neubewertung erfahren, begründete Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein neues Anlageurteil. Der Hersteller von Lithographiesystemen für die Chipindustrie sei trotz der Unsicherheit über die Auslieferungen von EUV-Anlagen im Jahr 2021 inmitten eines mehrjährigen Wachstumszyklus. Mittelfristig sieht der Experte weiterhin beträchtliche Chancen für Margensteigerungen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 21:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.