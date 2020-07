UBS senkt Credit Suisse auf 'Neutral' - Ziel 10,90 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Credit Suisse nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 10,40 auf 10,90 Franken angehoben. Analyst Daniele Brupbacher hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen bis 2022 an und begründete das mit dem besseren Umfeld im Bereich Global Markets. Die durchschnittlichen Gewinnerwartungen des Marktes erschienen viel zu niedrig. Allerdings seien die guten Perspektiven bereits im Aktienkurs eingepreist, begründete der Experte die Abstufung./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 17:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.