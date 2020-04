UBS senkt MTU auf 'Neutral' - Ziel auf 128 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 128 Euro gesenkt. Die Flugzeugflotten dürften wegen der Corona-Krise noch länger am Boden bleiben, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Luftfahrtstudie. Kurzfristig seien davon Zulieferer wie MTU am stärksten betroffen. Die Expertin kürzte ihre Prognosen für das weltweite Reiseaufkommen und - in noch stärkerem Maß - die Annahmen für das Service- und Wartungsgeschäft. Für die Zulieferer sanken ihre Prognosen für den Umsatz im Jahr 2020 im Schnitt um 15 Prozent und für das Ergebnis (Ebita) um 27 Prozent./tav/edh

