UBS senkt Siemens Gamesa auf 'Neutral' - Hebt Ziel auf 16 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Gamesa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Angesichts der zuletzt starken Entwicklung der Aktie hob Analyst Supriya Subramanian sein Kursziel aber von 14,80 auf 16,00 Euro an, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Der Experte sieht den langfristigen Anlagehintergrund beim Windkraftanlagenhersteller zwar intakt, die Aussichten seien inzwischen aber in der Aktie eingepreist und ihr Chance/Risiko-Profil daher ausgeglichen. Kurzfristig sieht der Analyst kaum noch Kurstreiber./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 14:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.