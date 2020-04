UBS senkt Unicredit auf 'Neutral' - Ziel 8,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unicredit von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 16,20 auf 8,50 Euro gesenkt. Mit der Unicredit gebe er nun auch seine letzte Kaufempfehlung im italienischen Bankensektor auf, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Er fürchtet in Zeiten der Corona-Krise kräftig sinkende Gewinnerwartungen, sieht aber einen gewissen Rückhalt in den Kapitalausstattungen der Finanzhäuser. Allgemein schwinde aber die Hoffnung auf anziehende Rückflüsse an die Aktionäre./tih/he

