UBS senkt Uniper auf 'Sell' - Ziel 25 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 25 Euro gesenkt. Er glaube Mehrheitsaktionär Fortum habe keine Eile, eine Komplettübernahme anzupacken, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet zudem einen Rückgang der Einnahmen in den kommenden Jahren, unter anderem weil Zahlungen in Russland für Kapazitäten ausliefen./ssc/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 02:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

