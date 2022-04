UBS senkt Ziel für Adidas auf 348 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen zum ersten Quartal von 359 auf 348 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Lieferkettenprobleme nach dem Lockdown in Vietnam lasteten weiterhin auf den Geschäften des Sportartikelherstellers und der Branche insgesamt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin reduzierte ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2024 und begründete dies mit der wohl langsameren Erholung im Chinageschäft./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 01:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 01:16 / GMT

