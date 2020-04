UBS senkt Ziel für Airbus auf 100 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Flugzeugflotten dürften wegen der Corona-Krise noch länger am Boden bleiben, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Luftfahrtstudie. Für Airbus senkte die Expertin zwar ihre Annahmen zu den Auslieferungen für die Zeit zwischen 2020 und 2024 um im Schnitt 21 Prozent; der Konzern dürfte durch die Krise aber besser manövrieren als seine Wettbewerber./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

