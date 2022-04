UBS senkt Ziel für Alstom auf 44 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 47 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Kursziel an nach der Ankündigung des Zugherstellers, den Buchwert der Beteiligung am russischen Maschinenbauer Transmaschholding (TMH) neu zu ermitteln. Der Experte strich den Wert von TMH aus seiner Bewertung./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 15:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 15:12 / GMT

