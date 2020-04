UBS senkt Ziel für Delivery Hero auf 94 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 95 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hubert Jeaneau bewertete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Aussichten für die Online-Essenslieferdienste. Kurzfristig drohe Gegenwind, langfristig sollten sie profitieren. Seine kurzfristigen Schätzungen für Delivery Hero reduzierte er. Die Chancen/Risiko-Profile sowohl von Delivery Hero als auch von Just Eat Takeaway.com seien sehr attraktiv./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

