UBS senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 20,90 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen zum zweiten Quartal von 21 auf 20,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomkonzern dürfte im zweiten Quartal trotz der Corona-Krise ein defensives Wachstum verzeichnen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von der Tochter T-Mobile US sollte es formhalber neue Jahresziele und mehr Klarheit in Bezug auf schrittweise Synergien aus der Fusion mit Sprint geben./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 17:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.