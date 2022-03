UBS senkt Ziel für FMC auf 75 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC von 80 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktie des Dialysekonzerns sei es immer noch Wert, an einen kursmäßigen Umschwung zu glauben, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet ab 2023 mit einer nachlassenden Sterblichkeit der Dialyse-Patienten und einem dann wieder schnelleren Umsatzwachstum./tih/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 15:30 / GMT

