UBS senkt Ziel für FMC auf 80 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für FMC nach Zahlen von 83 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind durch die Übersterblichkeit von Dialysepatienten in der Pandemie, den Arbeitskräftemangel und durch steigende Kosten dürfte nur noch von kurzer Dauer sein, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mittelfristig sorgten die aktuelle Strategie des Dialyseanbieters und dessen Sparprogramm für steigende Margen, worauf sich das Kauf-Votum des Experten unverändert stützt./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.