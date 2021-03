UBS senkt Ziel für K+S auf 8,30 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 10,10 auf 8,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Stott rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie nicht mit einem positiven Free Cash Flow in den kommenden drei Jahren. Dieser Aussage liege eine Preisprognose für Kali in Höhe von 300 US-Dollar je Tonne zugrunde. Nach dem Verkauf der Aktivitäten in Nordamerika sei ein weiterer Schuldenabbau des Salz- und Düngemittelherstellers unwahrscheinlich./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2021 / 18:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.