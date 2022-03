UBS senkt Ziel für Lufthansa auf 6,65 (7,25) Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 7,25 auf 6,65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern der Fluggesellschaft hätten einiges Positives beinhaltet, wie etwa die rekordhohe Profitabilität im Frachtgeschäft, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Jedoch kehre nun für 2022 angesichts des Ukraine-Kriegs die Unsicherheit wieder zurück. So gebe es Rückschlagrisiken etwa bei der geplanten Kapazität. Der Experte überarbeitete seine Prognosen auch mit Blick auf die stark gestiegenen Treibstoffpreise und geht nun nicht mehr davon aus, dass die Lufthansa in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben wird./tav/jha/

