UBS senkt Ziel für LVMH auf 734 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 795 auf 734 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im unsichereren Umfeld gehe es wieder mehr um Fundamentaldaten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Luxusgüterbranche. Zudem gehe es um das aktuelle Geschäft bei Sorgen um nachlassende Dynamik in China./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 00:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.