UBS senkt Ziel für Roche auf 345 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche nach Zahlen von 360 auf 345 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Pandemie habe die Marge von Roche im Pharmageschäft unter Druck gebracht, was sich 2022 fortsetzen werde, bevor wieder eine Erholung zu erwarten sei, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 18:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.