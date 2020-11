UBS senkt Ziel für Telefonica Deutschland auf 3,20 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum dritten Quartal und Feedback des Managements von 3,40 auf 3,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Geschäft mit privaten Mobilfunkkunden verbessere sich der Trend und die Umsätze mit Partnerunternehmen wüchsen weiter, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zielsenkung begründete er mit der Erwartung, dass der Aufbau eines eigenen Netzes durch 1&1 Drillisch ab 2025 an den Umsätzen nagen wird./tih/ag

