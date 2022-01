UBS senkt Ziel für Vodafone auf 157 Pence - 'Buy'

RICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 188 auf 157 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Telekomkonzerns berge zwei potenzielle Kurstreiber für 2022, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. So dürften die Briten im Bereich Fusionen und Übernahmen aktiv sein. Zudem sollte ein beständiges Wachstum der Serviceumsätze im Europa-Geschäft den Anlegern mehr Vertrauen in die längerfristigen Ziele eines jährlichen Gewinnwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich geben./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 14:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 14:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.