UBS steigert Gewinn 2021 überraschend stark - Steuer-Rechtsstreit belastet

ZÜRICH (dpa-AFX) - Glänzende Geschäfte im vierten Quartal haben der schweizerischen Großbank UBS einen überraschend guten Jahresabschluss beschert. Unter dem Strich stand im Gesamtjahr ein Gewinn von knapp 7,5 Milliarden US-Dollar (6,7 Mrd Euro), wie das Institut am Dienstag in Zürich mitteilte. Das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Anteilseigner sollen mit einer von 0,37 auf 0,50 Dollar je Aktie erhöhten Dividende an dem Erfolg teilhaben. Auch hier hatten Experten mit weniger gerechnet. Außerdem will die UBS im laufenden Jahr eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar zurückkaufen.

Im vierten Quartal zehrten allerdings weitere Rückstellungen in Höhe von 740 Millionen Dollar für den laufenden Steuer-Rechtsstreit in Frankreich am Gewinn. Derweil setzt sich das Management um UBS-Chef Ralph Hamers wie angekündigt neue Ziele für die kommenden Jahre. So soll die Rendite auf das harte Kernkapital nach zuletzt 17,5 Prozent künftig 15 bis 18 Prozent erreichen. Das Verhältnis von Aufwand zu Erträgen soll von 73,6 Prozent im vergangenen Jahr künftig auf 70 bis 73 Prozent sinken./stw/jha/