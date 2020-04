UBS und Credit Suisse zahlen vorerst weniger Dividende aus

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse fügen sich dem Druck der Aufsichtsbehörde Finma und machen bei ihren Dividenden Abstriche.

Die UBS will eigenen Angaben vom Donnerstag zufolge für 2019 zwar weiterhin 0,73 Dollar je Aktie in bar ausschütten, allerdings in zwei Schritten. Der Verwaltungsrat beantrage die Auszahlung einer Dividende von 0,365 Dollar pro Aktie im Mai sowie die Schaffung einer speziellen Dividendenreserve von 0,365 Dollar pro Aktie. Diese soll gegen Jahresende ausgezahlt werden. Im ersten Quartal fuhr das Institut einen Gewinn von rund 1,5 Milliarden Franken ein.

Auch der Erzrivale Credit Suisse will eine Hälfte der Dividende von 0,2776 Franken je Aktie im Frühling und die andere im Herbst auszahlen. Die Finma begrüßte den Aufschub der Ausschüttungen.