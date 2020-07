UBS und Swiss Re spannen bei Lebensversicherung zusammen

Zürich (Reuters) - Die Grossbank UBS lanciert mit Hilfe des Rückversicherers Swiss Re in der Schweiz eine Lebensversicherung für Immobilienbesitzer.

Kunden mit Hypotheken der UBS könnten sich damit gegen Erwerbsunfähigkeit bis zu 600.000 Franken und gegen Tod bis zu einer Million Franken absichern, teilte das Institut am Mittwoch mit. Kunden hätten die Möglichkeit, den Antrag mit wenigen Gesundheitsfragen im Rahmen der Hypothekarberatung auszufüllen. Kooperationen von Banken und Versicherungen seien in vielen Ländern gebräuchlich, in der Schweiz sei das Potenzial aber noch gross. Das neue Angebot sei im Rahmen einer Testphase ab dem 15. Juli für UBS-Kunden in der Zentralschweiz verfügbar. Die landesweite Lancierung sei Anfang 2021 geplant.