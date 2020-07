UBS verdient mehr als erwartet

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat im zweiten Quartal wie schon die meisten US-Konkurrenten vom starken Geschäft an den Finanzmärkten profitiert. So konnten die direkten coronabedingten Kosten wie die erhöhte Risikovorsorge abgefedert werden. So fiel der Gewinn vor Steuern in den drei Monaten bis Ende Juni nur um zehn Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Dollar (rund 1,4 Mrd Euro), wie die Bank am Dienstag in Zürich mitteilte. Damit schnitt sie besser ab, als Experten erwartet hatten. Da die Bank zudem sehr gut mit Kapital ausgestattet ist, wird eine Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe im vierten Quartal geprüft. Die Zahlen und die Aussage zum Aktienrückkauf könnte die Erholung der Aktie weiter antreiben. Das Papier der UBS hat im Jahresverlauf rund neun Prozent nachgegeben und damit deutlich weniger als die Anteile der meisten anderen Banken und des Erzrivalen, der Credit Suisse ./zb/mis