UBS verdoppelt Gewinn und übertrifft Analysten-Erwartungen

Zürich (Reuters) - UBS-Konzernchef Sergio Ermotti verabschiedet sich mit einem Gewinnsprung.

Die größte Schweizer Bank verdoppelte den Überschuss im dritten Quartal 2020 eigenen Angaben vom Dienstag zufolge auf 2,1 Milliarden Dollar und fuhr den höchsten Vorsteuergewinn in einem dritten Quartal seit zehn Jahren ein. Analysten hatten gemäß einer Umfrage der Bank selbst mit einem Gewinn von 1,56 Milliarden gerechnet. Ein Erlös aus dem Verkauf der Fondsvertriebsplattform Fondscenter an die Deutsche Börse blähte den Gewinn auf. Aber auch im Tagesgeschäft lief es besser als erwartet, vor allem weil viele Kunden weiterhin sehr aktiv waren und der Bank damit Kommissionsgebühren bescherten. Ermotti übergibt das Steuer nach neun Jahren im Amt Anfang November an den früheren Chef der niederländischen ING, Ralph Hamers.