UBS zieht Schweizer Börse deutlich ins Plus

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse hat die Erholung von den Einbussen der Vorwochen am Dienstag angehalten.

Händler erklärten, die Zinssorgen seien in den Hintergrund getreten. Auch die rekordhohen Covid-Fallzahlen ignorierten die Anleger weitgehend. Der SMI stieg bis kurz vor Handelsschluss um 1,1 Prozent auf 12.357 Punkte.

Zugpferd im Standardwerte-Index waren UBS<UBS. Die Grossbank übertraf mit ihrem Jahresabschluss die Erwartungen und kündigte gleichzeitig ehrgeizigere Ziele und ein neues milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an. Mit einem Plus von 1,7 Prozent entwickelten sich die Aktien des Konkurrenten Credit Suisse verhaltener. Deutliche Kursgewinne verbuchten auch der Luxusgüterkonzern Richemont und der Zementriese Holcim. Gurit kletterten 6,7 Prozent. Der Kunststoffhersteller will eine Einheitsnamenaktie einführen.

SIG sackten dagegen knapp sechs Prozent ab. Der Getränkekarton-Hersteller stemmt mit der US-Firma Scholle IPN den grössten Zukauf in der Firmengeschichte und nimmt zur Finanzierung des Deals neues Kapital auf. Auch die Titel von krisensicheren Unternehmen wie Nestle oder Swisscom gaben Boden preis.