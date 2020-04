Über 10.000 Tote durch Corona-Epidemie in Spanien

Madrid (Reuters) - In Spanien sind bislang 10.003 Menschen einer Infektion mit dem Coronavirus erlegen.

Binnen 24 Stunden seien 950 Menschen gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Madrid mit. Mit mehr als zehn Prozent sei das der höchste Anstieg an einem Tag. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg von 102.136 auf 110.238, das ist ein Plus von rund acht Prozent. Mehr als 6000 Menschen würden intensivmedizinisch betreut. Spanien ist nach Italien das Land mit den meisten Todesfällen weltweit.

Die Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sanchez bemüht sich, unter anderem mit weitreichenden Ausgangsbeschränkungen und der Schließung von Schulen, Restaurants und Hotels die Verbreitung des Virus einzudämmen. Nur Beschäftigte, deren Tätigkeit für das Allgemeinwohl unverzichtbar ist, dürfen noch das Haus verlassen und zur Arbeit gehen. Seit Mitte März haben fast 900.000 Menschen ihre Stelle verloren.

Als Konsequenz der drastischen Maßnahmen wird sich das Haushaltsdefizit nach Einschätzung der Regierung vergrößern. Dies werde "erheblich, aber befristet" sein, sagte der Minister für soziale Sicherheit, Jose Luis Escriva, auf einer Pressekonferenz. Arbeitsministerin Yolanda Diaz sagte, derzeit erhielten 2,3 Millionen Menschen Arbeitslosengeld. Den Staat koste dies 1,22 Milliarden Euro im Monat.