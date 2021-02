Über 100 Festnahmen vor Beginn von Nawalny-Prozess in Moskau

Moskau (Reuters) - Die Moskauer Polizei hat zum Beginn des Prozesses gegen den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mehr als 100 Menschen vor dem Gerichtsgebäude festgenommen.

Die zahlreich aufgebotenen Sicherheitskräfte führten nach Angaben der Beobachtergruppe OVD-Info am Dienstagmorgen 112 Menschen ab. Nawalny muss sich vor dem Gericht verantworten, weil ihm Verstöße gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen werden. Deshalb befindet sich der 44-Jährige bereits seit gut zwei Wochen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft will diese nun in eine Gefängnisstrafe umwandeln. Ihm drohen bis zu dreieinhalb Jahre Haft.

Vor dem Gerichtsgebäude parkten zahlreiche Fahrzeuge von Diplomaten, was das russische Präsidialamt zu einer Stellungnahme veranlasste. Ausländische Diplomaten dürften in keiner Weise Druck auf das Gericht ausüben, erklärte der Kreml. Russland hoffe vor allem, dass die Europäische Union die bilateralen Beziehungen nicht abhängig mache vom Fall Nawalny. Dies wäre töricht. Russland werde Belehrungen nicht hinnehmen, erklärte das Präsidialamt mit Verweis auf den anstehenden Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Moskau ab Donnerstag. Auf Kritik werde man jederzeit reagieren.

Präsident Wladimir Putin lehnt jeden Dialog mit Nawalny und dessen Anhängern ab. Am Sonntag hatten wieder zahlreiche Menschen in Moskau und Dutzenden anderen Städten im ganzen Land die Freilassung des Kreml-Kritikers gefordert. Nach Schätzungen von OVD-Info wurden über 5300 Demonstranten festgenommen. Nawalny war bei seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Januar festgenommen und einen Tag später zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Der Regierungskritiker war im August in Russland mit einem chemischen Kampfstoff vergiftet worden und hatte sich monatelang zur Behandlung in Deutschland aufgehalten. Er macht Putin persönlich für den Anschlag verantwortlich. Die Regierung in Moskau weist jede Beteiligung von sich.