Über 13.300 Punkten: Impfstoff-Hoffnung treibt Aktienmärkte weiter an

Positive Nachrichten aus der Impfstoff-Branche sorgen für Kauflaune auf dem Börsenparkett und DAX & Co klettern munter weiter nach oben. Was genau für Rückenwind sorgt, ob die Derivate-Anleger auch so optimistisch sind und welche Wertpapiere besonders gefragt sind - die Antworten gibt Volker Meinel von der BNP Paribas im wöchentlichen Marktgespräch.