Über 5 % Dividendenrendite – drei solide Dividendenzahler mit attraktiver Ausschüttung!

Aktien im Depot zu haben, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen, wünschen sich doch sicherlich einige Investoren. Allerdings ist es doch auch so, dass man bei Aktien mit besonders hoher Dividendenrendite hellhörig werden sollte. Oft sind hohe Dividendenrenditen auf operative Probleme der Unternehmen zurückzuführen, die Anleger dazu veranlasst hat, den Aktienkurs entsprechend auf Talfahrt zu schicken. Führt man demnach keine ordentliche Analyse durch, greift man möglicherweise zu und hat - schneller als man „Dividende“ buchstabieren kann - eine Dividendenfalle im Depot sitzen.

Als smarter Investor möchte man natürlich keine Unternehmen im Depot haben, bei denen man Angst haben muss, dass diese operativ nicht wieder in das richtige Fahrwasser kommen und womöglich auch die Dividende komplett streichen. Durch die aktuellen Kursrückgänge an den Börsen sind jedoch auch Aktienkurse von vielen Unternehmen in die Tiefe gezogen worden, die möglicherweise gar keine gravierenden operativen Probleme haben - oder zumindest keine hatten, bevor der Coronavirus ausgebrochen ist.

Daher möchten wir uns heute drei Unternehmen näher ansehen, die durchaus solide Geschäftsmodelle vorweisen und daher operativ nach wie vor gut dabei sein könnten, allerdings aufgrund der gesunkenen Kurse bereits jetzt eine Dividendenrendite von über 5 % aufweisen.

Als Versicherungs- und Finanzdienstleister, der in den vergangenen Jahren durchaus saftige Gewinne einfahren konnte, scheint die Allianz grundsätzlich vieles richtig zu machen und greift dabei - vor allem auch im Angesicht des Coronavirus - auf ein durchaus stabiles Geschäftsmodell zurück.

Nach wie vor sehe ich keinen triftigen Grund, weshalb die Allianz in große operative Schwierigkeiten kommen sollte, sodass die gegenwärtige Dividendenrendite in Höhe von 6,5 % (Stand 13.03.2020, maßgeblich für alle Berechnungen) bereits sehr verlockend aussehen könnte. Ganz davon abgesehen traue ich der Allianz-Aktie auch zu, sich kurstechnisch wieder zu erholen, sobald die Krisenzeit an der Börse ausgestanden ist.

Der Hamborner Reit ist ein Real Estate Investment Trust, der ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist. Der Schwerpunkt der Immobilien liegt auf Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren. Außerdem zählen zum Portfolio stark frequentierte Fachmärkte, Bürohäuser und Praxisflächen.

Genau aufgrund dieser sonst eher positiv zu bewertenden Immobilien könnte der Kurs vom Hamborner Reit gerade in Zeiten von Corona leiden. Schließlich werden voraussichtlich auch hierzulande mehr Leute Orte meiden, an denen viele Menschen auf einem Fleck zusammentreffen. Zudem kommen mögliche Ladenschließungen dazu, die von der Regierung angeordnet werden könnten, um das Virus einzudämmen.

Die Dividendenrendite des REITs liegt bei attraktiven 5,89 %. Tendenziell würde ich allerdings die momentanen operativen Risiken des Hamborner Reit höher einschätzen als bei der Allianz - obwohl die Allianz die höhere Rendite verspricht.

Münchner Rück

Wenn wir zurück auf das Thema Versicherungen kommen, lohnt es sich auch, einen Blick auf die Münchner Rück zu werfen. Auch wenn sich die Allianz und die Münchner Rück hinsichtlich der Art der Versicherungen unterscheiden, sehe ich im Moment auch keinen Grund zur Annahme, dass die Münchner Rück einschneidende operative Schäden davontragen wird.

Der Wirtschaft scheint es zwar zunehmend schlechter zu gehen und auch einige Unternehmen kommen bereits in die Bredouille, doch ich denke nicht, dass dadurch Versicherungsfälle ausgelöst werden - was gleichermaßen auf die Allianz bezogen werden kann. Zumal die Bundesregierung bereits verkündet hat, betroffenen Unternehmen finanzielle Hilfe anzubieten.

Mit einer Dividendenrendite in Höhe von 5,72 % wird auch bei der Münchner Rück eine attraktive Kapitalrückführung für Aktionäre in Aussicht gestellt. Somit scheinen alle drei vorgestellten Aktien für Einkommensinvestoren grundsätzlich interessant zu sein und alle drei könnten auch kurstechnisch wieder zur Rallye ansetzen, sobald sich die Situation auf den Märkten beruhigt. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, welche Aktie ich mir ins Depot legen würde, würde meine Wahl auf die Allianz-Aktie fallen.

The post Über 5 % Dividendenrendite - drei solide Dividendenzahler mit attraktiver Ausschüttung! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“?

Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird… und die die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub - Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images