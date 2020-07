Überfällige Konsolidierung im DAX

Nach der Überschreitung der 13.000 Punkte im DAX zum Wochenstart und dem gestrigen Nachwirken dieser Bewegung herrschte heute Konsolidierungsbedarf am Deutschen Aktienmarkt. Der DAX verlor leicht und pendelte letztlich zwischen seinem Montagshoch und der gestrigen Eröffnung. Was bewegte die Kurse insgesamt?

Keine starke Bewegung im DAX

Die Eröffnung fand in der Nähe des Vortagesschluss statt. Das Niveau wurde erst einmal verteidigt und ein Versuch unternommen, die 13.200 zu erreichen. Vergebens - bereits am späten Vormittag fiel die 13.100 und der DAX nahm Kurs auf den Bereich vom Montag. Auch hier wurde er abgebremst und fand sich am Nachmittag erneut am Eröffnungsbereich wieder.

In dieser Range pendelte der Markt somit aus und verdaute damit den Anstieg der vergangenen Tage. So gestaltet sich der Intraday-Chart wie folgt:

So verlief die Handelsspanne ziemlich genau in einer Bandbreite von 100 Punkten, wie die Parameter des Tages hier aufzeigen:

Eröffnung 13.165,29PKT Tageshoch 13.197,92PKT Tagestief 13.067,06PKT Vortageskurs 13.171,83PKT

Von der Wall Street kamen leicht positive Signale. Der Dow Jones profitierte von einer Meldung bezüglich Pfizer und Biontech. Dort orderte die US-Regierung 600 Millionen Impfstoff-Dosen.

Zum Handelsende blieb ein Minus von 67 Punkten und ein Schlusskurs von 13.104 Punkten zurück. Ein solides Ausgangsniveau für den Handel am Donnerstag.

Welche Bewegung vollzogen die Einzelwerte im DAX?

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner vom Vortag standen heute auf der Verliererseite, wie beispielsweise die Aktien des Automobilzulieferer Continental. Hier gab es am Vortag Quartalszahlen zu vermelden, welche zwar sehr schlecht ausfielen aber dennoch besser als die Prognosen waren. Kommentiert wurde dies am Morgen in folgendem Video:

Ebenso fiel Wirecard erneut, jedoch ohne große Meldungen im Hintergrund.

Die Gewinnerliste führte BASF an. Hier gab es eine Meldung zu potenziellem Umsatz in China. Das bevölkerungsreiche Land möchte in Digitaltechnik und modernem Saatgut investieren und benötigt die Erfahrungen des Konzerns. Dies könnte sich auf die zukünftige Umsatzentwicklung positiv auswirken.

Das Ranking der Einzelwerte sehen Sie in folgender Top & Flop Liste:

Wie veränderte sich das Chartbild im mittelfristigen Betrachtungszeitraum?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Ohne neue Verlaufshochs und -tiefs hat sich an der aktuellen Situation nichts verändert. Der DAX steht weiter über 13.000 Punkten und oberhalb des skizzierten Aufwärtstrends:

Volkswirtschaftlich gab es keine Impulse, wohl aber am Donnerstag. Darauf stimmen wir Sie gerne morgen wieder ab 8.00 Uhr im Marktgespräch mit unserem Händler ein. Folgen Sie uns dazu auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ihr Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: ällige Konsolidierung im DAX