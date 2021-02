Übernahme von Botox-Hersteller gibt AbbVie Schub

Frankfurt (Reuters) - Der US-Pharmakonzern AbbVie profitiert von einer hohen Nachfrage nach seinem Blockbuster-Medikament Humira und der Übernahme des Botox-Herstellers Allergan.

Der Umsatz von AbbVie sprang im vierten Quartal - auch dank der Übernahme von Allergan - um gut 59 Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar in die Höhe, mehr als Analysten erwartet hatten. Auf vergleichbarer Basis stand ein Plus von knapp sieben Prozent zu Buche, wie AbbVie am Mittwoch mitteilte. Humira alleine trug zum Quartalsumsatz 5,2 Milliarden Dollar bei, die Umsätze mit dem Antikörper zur Behandlung einer Reihe von Autoimmunerkrankungen stiegen um knapp fünf Prozent.

Humira ist das weltweit umsatzstärkste Medikament, verliert 2023 aber seinen Patentschutz in den USA. Um sich zu wappnen, übernahm AbbVie im vergangenen Jahr den Botox-Hersteller Allergan für 63 Milliarden Dollar. Das Botox-Geschäft legte im vierten Quartal um rund neun Prozent auf 493 Millionen Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um knapp ein Drittel auf 2,92 Dollar.