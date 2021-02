Ugandischer Rebellenkommandeur wegen Kriegsverbrechen für schuldig befunden

Den Haag (Reuters) - Der frühere ugandische Rebellenkommandeur Dominic Ongwen ist vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden worden.

Zu den Taten gehören auch Mord, sexuelle Versklavung, Kindesentführung, Folter und Plünderung. Die Richter in Den Haag argumentierten am Donnerstag, Ongwen habe aus freien Stücken diese Verbrechen zwischen 2002 und 2005 verübt. Ongwen war selbst als Junge von der sogenannten Lord's Resistance Army verschleppt worden und führte eine Brigade der Rebellenorganisation an. "Es gibt keinen Grund, der die strafrechtliche Verantwortung von Dominic Ongwen ausschließt", sagte der Vorsitzende Richter Bertram Schmitt. "Seine Schuld wurde zweifelsfrei festgestellt."

Ongwen wurde auch wegen des Verbrechens erzwungener Schwangerschaften verurteilt.

Die Lord's Resistance Army (Widerstandsarmee des Herrn) wurde Ende der 1980er Jahre im Norden Ugandas gegründet, um gegen die Regierung von Präsident Yoweri Museveni zu kämpfen, der bis heute an der Macht ist.